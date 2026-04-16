Champsecret

Sentier de Beltaine 100 km de marche vers le Mont-Saint-Michel

3 rue Colonel Lefèvre Champsecret Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-28

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-28

L’association normande Les Compagnons du Sentier vous invite à découvrir la région autrement 4 jours de marche et 100 km d’itinérance à travers les magnifiques paysages du bocage normand, jusqu’au mythique Mont-Saint-Michel.

Pour la nuit, l’aventure s’adapte à vos envies bivouac pour les puristes ou gîte pour le confort.

Une aventure humaine accessible à tous ceux qui ont soif d’authenticité.

Accueil le 27 avril dès 18h (veillée de départ dans un superbe local ).

Départ le 28 avril à 9h de Champsecret.

Récompense finale l’arrivée au Mont-Saint-Michel le 1er mai.

Retour organisé en bus vers Champsecret aux alentours de 14h30 le 2 mai.

Autres dates disponibles sur le site internet des Compagnons du Sentier. .

3 rue Colonel Lefèvre Champsecret 61700 Orne Normandie +33 6 33 39 02 20 contact@lesentier.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sentier de Beltaine 100 km de marche vers le Mont-Saint-Michel

L’événement Sentier de Beltaine 100 km de marche vers le Mont-Saint-Michel Champsecret a été mis à jour le 2026-04-14 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne