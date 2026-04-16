Sentier de Beltaine 100 km de marche vers le Mont-Saint-Michel Champsecret
Sentier de Beltaine 100 km de marche vers le Mont-Saint-Michel Champsecret mardi 28 avril 2026.
Champsecret
Sentier de Beltaine 100 km de marche vers le Mont-Saint-Michel
3 rue Colonel Lefèvre Champsecret Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-28
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-04-28
L’association normande Les Compagnons du Sentier vous invite à découvrir la région autrement 4 jours de marche et 100 km d’itinérance à travers les magnifiques paysages du bocage normand, jusqu’au mythique Mont-Saint-Michel.
Pour la nuit, l’aventure s’adapte à vos envies bivouac pour les puristes ou gîte pour le confort.
Une aventure humaine accessible à tous ceux qui ont soif d’authenticité.
Accueil le 27 avril dès 18h (veillée de départ dans un superbe local ).
Départ le 28 avril à 9h de Champsecret.
Récompense finale l’arrivée au Mont-Saint-Michel le 1er mai.
Retour organisé en bus vers Champsecret aux alentours de 14h30 le 2 mai.
Autres dates disponibles sur le site internet des Compagnons du Sentier. .
3 rue Colonel Lefèvre Champsecret 61700 Orne Normandie +33 6 33 39 02 20 contact@lesentier.org
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English : Sentier de Beltaine 100 km de marche vers le Mont-Saint-Michel
L’événement Sentier de Beltaine 100 km de marche vers le Mont-Saint-Michel Champsecret a été mis à jour le 2026-04-14 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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