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Sentier de la Soie : à la découverte du patrimoine industriel., Maison du Parc du Pilat, Pélussin

samedi 19 septembre 2026 · Maison du Parc du Pilat · Pélussin

Sentier de la Soie : à la découverte du patrimoine industriel., Maison du Parc du Pilat, Pélussin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison du Parc du Pilat
Adresse
2 rue Benay 42410 Pelussin
Ville
42410 Pélussin
Département
Loire

Sentier de la Soie : à la découverte du patrimoine industriel. 19 et 20 septembre Maison du Parc du Pilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

En parcourant le sentier de la soie, vous partez à la découverte du patrimoine industriel de Pélussin. Son empreinte est toujours bien visible dans le paysage avec ses grands bâtiments de pierres et ses toits en shed.
Ce circuit sans grande difficulté qui peut être découvert lors d’une balade familiale est jalonné de 8 panneaux d’interprétation.
La vallée du Régrillon et ses usines, la roue de l’usine brûlée, l’usine à acide gallique et la vie ouvrière… n’auront plus de secret pour le promeneur.
Dépliant-carte disponible à la maison du Parc et sur tous les points de visite ouverts pour les JEP 2026

Maison du Parc du Pilat 2 rue Benay 42410 Pelussin Pélussin 42410 Au Mas Loire Auvergne-Rhône-Alpes
En parcourant le sentier de la soie, vous partez à la découverte du patrimoine industriel de Pélussin. Son empreinte est toujours bien visible dans le paysage avec ses grands bâtiments de pierres et …

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