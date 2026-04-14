Seoul Station / Rencontre avec Avis Désastreux, Le Cratère, Toulouse

Seoul Station / Rencontre avec Avis Désastreux Jeudi 23 avril, 20h30 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T20:30:00+02:00 – 2026-04-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T20:30:00+02:00 – 2026-04-23T22:30:00+02:00

Seoul Station / de Yeon Sang-ho / 1h32 / Coree du Sud / Avec Ryu Seung-ryong, 심은경, Lee Joon, 김재록, Jang Hyuk-jin, Kim Dae-heung, Yeon Sang-ho

Synopsis : Suk-gyu cherche désespérément sa fille fugueuse. Mais non loin de là, la panique éclate à « Seoul Station », un endroit très populaire auprès des sans-abri de la capitale coréenne. L’un d’eux, mort au cours de la journée, reprend vie et commence à attaquer un autre malheureux. Une épidémie débute …

Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/seoul-station »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showsuperbillet?id=26 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse