Châteauroux

Sepctacle Les maitres-sonneurs

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-21 15:30:00

fin : 2026-11-21 16:45:00

Date(s) :

2026-11-21

Les maitres-sonneurs un spectacle de la Compagnie Chanout (Saint-Denis-de­Jouhet) .

Géraldine Gallois (accordéoniste, compositrice) et Olivier Chéné (musicien et illustrateur formé à l’ École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art Olivier de Serres, Paris).

Ce roman n’est pas le plus connu de l’autrice, mais fait partie des romans champêtres de George Sand décrivant avec respect et admiration le monde rural de l’époque, et notamment le Berry. La singularité des Maîtres Sonneurs tient au fait qu’il y est question de musique populaire avec la cornemuse, de la transmission des savoirs musicaux et de la richesse créée par la rencontre de cultures différentes. Le roman, paru en 1853, raconte la jeunesse du narrateur, Tiennet, auprès de sa cousine Brulette et de Joseph, un garçon qui passe pour simple, entre Nohant et Saint-Chartier, en Berry, à la fin du XVlllème siècle.

A partir de 10 ans. .

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les maitres-sonneurs: a show by Compagnie Chanout (Saint-Denis-de-Jouhet).

Géraldine Gallois (accordionist, composer) and Olivier Chéné (musician and illustrator trained at the École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art Olivier de Serres, Paris).

L’événement Sepctacle Les maitres-sonneurs Châteauroux a été mis à jour le 2026-04-16 par BERRY