Sepctacle Match de Théâtre d’improvisation Centre culturel Vauban Toul

Sepctacle Match de Théâtre d’improvisation

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

0 scénarios, 100% adrénaline !

Vous voulez savoir ce qui va se passer ?

Eux aussi !

Pas de texte écrit, peu de décor, des thèmes, des comédiens survoltés et une imagination débordante. Le résultat ? Une soirée unique où l’imprévu est roi, que personne ne pourra revivre deux fois.

Venez rire et surtout vibrer avec eux.

Participation libreTout public

0 .

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 31 15 contact@mjc-toul.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

0 scenarios, 100% adrenalin!

Want to know what’s going to happen?

So do they!

No written text, little set design, just themes, overexcited actors and a wild imagination. The result? A unique evening, where the unexpected is king, that no one will be able to relive twice.

Come and laugh along with them, and feel the thrill.

Free admission

L’événement Sepctacle Match de Théâtre d’improvisation Toul a été mis à jour le 2026-02-24 par MT TERRES TOULOISES