Sept Lieux Birthday Bash#2 w/ Toni Vegas & CAB, Sept Lieux, Versailles

Informations pratiques

Sept Lieux Birthday Bash#2 w/ Toni Vegas & CAB Vendredi 10 juillet, 21h00 Sept Lieux Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T21:00:00+02:00 – 2026-07-11T02:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T21:00:00+02:00 – 2026-07-11T02:00:00+02:00

2 ans déjà.

Il y a deux ans, Sept Lieux ouvrait ses portes avec une idée simple : créer un lieu où l’on se retrouve, où l’on partage, où il se passe toujours quelque chose.

Deux ans plus tard, des milliers de cafés, de repas, de verres, de rencontres, de fous rires et de souvenirs se sont écrits entre ces murs.

Des soirées qui se prolongent, des dancefloors remplis, des quiz survoltés, des comedy clubs mémorables, des ateliers, des concerts, des découvertes… et surtout une incroyable communauté qui fait vivre ce lieu chaque jour.

Alors pour nos 2 ans, une seule envie : célébrer tout ça avec vous.

Parce qu’au fond, cette aventure, c’est aussi la vôtre.

Music by Toni Vegas & CAB

Une petite faim ? Profitez de nos 4 kiosques food : Chez Ernest – Frappe – Meridio & Monello ( 19h-22h15)

Une petite soif ? Nos boissons vous rafraîchiront toute la soirée !

Sept Lieux 3, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 06 66 48 09 85 https://www.sept-lieux.fr/ https://www.instagram.com/septlieux_/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1015203831257416/ »}]

Sept Lieux fête ses deux ans !