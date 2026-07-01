Sept vitraux de Léon Zack, Maison Saint-Sulpice, Paris

Informations pratiques

Sept vitraux de Léon Zack Samedi 19 septembre, 11h30 Maison Saint-Sulpice Paris

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Présentation des 7 vitraux de la chapelle par le Père Bernard Pitaud, sulpicien

Léon Zack (1892-1980), d’origine russe, de religion juive converti plus tard au catholicisme, émigré en France et naturalisé français, est un peintre et un maître-verrier qui a laissé une œuvre originale, poursuivie toute sa vie dans une exigence de vérité. Peintre figuratif d’abord, il évolua peu à peu vers l’abstraction qui lui permettait, a-t-il dit, de chercher à exprimer plus profondément le mystère des êtres. Plusieurs de ses tableaux sont exposés au Musée d’Art du Judaïsme à Paris.

C’est en 1957 qu’il a exécuté les vitraux du vestibule de la chapelle et ceux de la chapelle elle-même de la Maison Saint-Sulpice au 6 rue du Regard, à Paris 6ème, après avoir deux ans auparavant exécuté ceux de l’église Notre-Dame des Pauvres à Issy les Moulineaux. Les vitraux de la chapelle diffusent une lumière dont les couleurs sont très discrètement nuancées et parfaitement en harmonie avec le tableau de Le Brun.

Maison Saint-Sulpice 6 rue du Regard 75006 Paris Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris Île-de-France 01 42 22 38 45 https://www.saintsulpicefrance.fr/ Métro Saint-Placide ou Sèvres-Babylone

Présentation des vitraux de la chapelle

©Jean-Loup Lacroix (photo) © Léon Zack, Adagp, Paris, 2026 (vitraux)