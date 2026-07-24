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Septembre Musical de l’Orne Régis Pasquier, violon Claire Désert, piano Carré du Perche Mortagne-au-Perche

samedi 26 septembre 2026 · Carré du Perche · Mortagne-au-Perche

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Carré du Perche
Adresse
23 Rue Ferdinand de Boyeres
Ville
61400 Mortagne-au-Perche
Département
Orne
Tarif

Mortagne-au-Perche

Septembre Musical de l’Orne Régis Pasquier, violon Claire Désert, piano

Carré du Perche 23 Rue Ferdinand de Boyeres Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Samedi 26 septembre à 20h Le Carré du Perche de Mortagne au Perche
Régis Pasquier, violon Claire Désert, piano

Ludwig van Beethoven Sonate n°10 en sol majeur, opus 96
Maurice Ravel Sonate n°1 en sol majeur Franz Schubert Grand duo en la majeur D.574
Sergueï Prokofiev Sonate n°2 op.94 en ré majeur   .

Carré du Perche 23 Rue Ferdinand de Boyeres Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 26 99 99  info@septembre-musical.com

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English : Septembre Musical de l’Orne Régis Pasquier, violon Claire Désert, piano

L’événement Septembre Musical de l’Orne Régis Pasquier, violon Claire Désert, piano Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-07-24 par Orne Tourisme

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