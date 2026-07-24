Septembre Musical de l’Orne Un Palais à Rome Sées
samedi 12 septembre 2026 · Sées
Informations pratiques
Sées
Septembre Musical de l’Orne Un Palais à Rome
Cathédrale Notre-Dame Sées Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Samedi 12 septembre à 20h Cathédrale Notre-Dame de Sées
Ensemble Correspondance Sébastien Daucé, direction
Un Palais à Rome
Giovanni Pierlugi Palestrina (1525 –1594)
Tota pulchra es, amica mea
Luca Marenzio (1553–1599)
Crudel, acerba, inesorabil Morte (livre 9, 1599)
Tiburtio Massaino (avant 1583– après 1608)
Musica super Threnos Jeremiae prophetae (1599): Lectio prima– secunda tertia
Girolamo Frescobaldi (1583–1643)
Capriccio delle durezze (instrum.)
Stefano Landi (1587–1639)
Quinto Libre di Arie Fonti del mio dolor
Il Sant’Alessio (1632): Il ciel vagheggia
Luigi Rossi (1597–1653)
Il palazzo incantato (1642): Sinfonia prima Ballo dei fantasmi (instrum.)
O cecità del misero mortale
M’uccidete begli occhi
Passacaglia (instrum.)
Giacomo Carissimi (1605–1674)
Jephté (ca 1648)
Au 16ème siècle, la ville de Rome connaît, comme toute la péninsule italienne, une véritable révolution musicale. Les polyphonies de la Renaissance laissent progressivement la place à la musique baroque et de nouveaux genres vocaux comme l’opéra, la cantate ou l’oratorio prennent leur essor.
Grands spécialistes de cette période, Sébastien Daucé et son ensemble Correspondances nous proposeront de nous replonger dans l’effervescence de la ville éternelle avec une soirée musicale inédite, telle qu’elle aurait pu se dérouler dans un palais princier ou épiscopal à Rome au début du seicento. .
Cathédrale Notre-Dame Sées 61500 Orne Normandie +33 2 33 26 99 99 info@septembre-musical.com
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English : Septembre Musical de l’Orne Un Palais à Rome
L’événement Septembre Musical de l’Orne Un Palais à Rome Sées a été mis à jour le 2026-07-24 par Orne Tourisme
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