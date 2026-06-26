Béziers

SÉRÉNADE D’HIVER

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Joël Suhubiette et le chœur Les Éléments célèbrent l’hiver avec chants, poèmes et œuvres de Poulenc, Debussy et Saint-Saëns.

Sous la direction de Joël Suhubiette, chef de chœur récompensé par une Victoire de la Musique, le chœur de chambre Les Éléments célèbre l’hiver à travers un programme mêlant poésie, chants traditionnels et œuvres de Poulenc, Debussy ou Saint-Saëns.

Une veillée musicale chaleureuse portée par seize voix d’exception. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : SÉRÉNADE D’HIVER

Jo%EBl Suhubiette and the choir Les %C9l%E9ments celebrate winter with songs, poems, and works by Poulenc, Debussy, and Saint-Sa%EBns.

L’événement SÉRÉNADE D’HIVER Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34