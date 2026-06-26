SÉRÉNADE D’HIVER Béziers
SÉRÉNADE D’HIVER Béziers dimanche 13 décembre 2026.
Béziers
SÉRÉNADE D’HIVER
Allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Joël Suhubiette et le chœur Les Éléments célèbrent l’hiver avec chants, poèmes et œuvres de Poulenc, Debussy et Saint-Saëns.
Sous la direction de Joël Suhubiette, chef de chœur récompensé par une Victoire de la Musique, le chœur de chambre Les Éléments célèbre l’hiver à travers un programme mêlant poésie, chants traditionnels et œuvres de Poulenc, Debussy ou Saint-Saëns.
Une veillée musicale chaleureuse portée par seize voix d’exception. .
Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : SÉRÉNADE D’HIVER
Jo%EBl Suhubiette and the choir Les %C9l%E9ments celebrate winter with songs, poems, and works by Poulenc, Debussy, and Saint-Sa%EBns.
L’événement SÉRÉNADE D’HIVER Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- STAS FEKETE LES 3 UNIVERS DU VIOLONCELLE Béziers 30 juin 2026
- CONFÉRENCE L’ÉTRANGE RITUEL DE FRAPPER LES VANTAUX AU TEMPLE D’AMENHOTEP III À SOLEB Béziers 30 juin 2026
- GALA DE DANSE DE LA MJC CS DE BÉZIERS Béziers 1 juillet 2026
- COLONIE ESPAGNOLE DE BÉZIERS CERVANTES Béziers 1 juillet 2026
- CONCERT INAUGURAL LE CHOEUR ÉPHÉMÈRE ET LES CLARINETTISTES LES CAMÉLÉONS Béziers 1 juillet 2026