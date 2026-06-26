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SÉRÉNADE D’HIVER Béziers

SÉRÉNADE D’HIVER Béziers dimanche 13 décembre 2026.

Adresse
Allées Paul Riquet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Tarif
32 32 32

Béziers

SÉRÉNADE D’HIVER

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13
fin : 2026-12-13

Date(s) :
2026-12-13

Joël Suhubiette et le chœur Les Éléments célèbrent l’hiver avec chants, poèmes et œuvres de Poulenc, Debussy et Saint-Saëns.
Sous la direction de Joël Suhubiette, chef de chœur récompensé par une Victoire de la Musique, le chœur de chambre Les Éléments célèbre l’hiver à travers un programme mêlant poésie, chants traditionnels et œuvres de Poulenc, Debussy ou Saint-Saëns.
Une veillée musicale chaleureuse portée par seize voix d’exception.   .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82  billetterie.theatre@beziers.fr

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English : SÉRÉNADE D’HIVER

Jo%EBl Suhubiette and the choir Les %C9l%E9ments celebrate winter with songs, poems, and works by Poulenc, Debussy, and Saint-Sa%EBns.

L’événement SÉRÉNADE D’HIVER Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34

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