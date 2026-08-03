SERGEY KHACHATRYAN — ALEXANDRE KANTOROW HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

SERGEY KHACHATRYAN — ALEXANDRE KANTOROW

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-02 20:00:00

fin : 2027-02-02 22:00:00

Date(s) :

2027-02-02

Entre le vibrato incandescent du violon de Sergey Khachatryan et le toucher au lyrisme intense d’Alexandre Kantorow, se produit une alchimie sonore.

Poésie et virtuosité fusionnent aussi bien dans les œuvres aux contrastes les plus affirmés, que dans les timbres les plus délicats de la musique française du 20e siècle.

Au programme

STRAUSS Sonate en mi bémol majeur, op. 18

BEETHOVEN Sonate pour violon et piano n° 3 en mi bémol majeur, op. 12

BRAHMS Sonate pour violon et piano n° 3 en ré mineur, op. 108

BABADJANIAN Sonate pour violon et piano en si bémol mineur

DEBUSSY Sonate pour violon et piano, L 140 .

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Between the incandescent vibrato of Sergey Khachatryan’s violin and Alexandre Kantorow’s intensely lyrical touch, a sonic alchemy takes place.

L’événement SERGEY KHACHATRYAN — ALEXANDRE KANTOROW Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE