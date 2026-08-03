SERGEY KHACHATRYAN — ALEXANDRE KANTOROW HALLE AUX GRAINS Toulouse
mardi 2 février 2027 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
SERGEY KHACHATRYAN — ALEXANDRE KANTOROW
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-02 20:00:00
fin : 2027-02-02 22:00:00
Date(s) :
2027-02-02
Entre le vibrato incandescent du violon de Sergey Khachatryan et le toucher au lyrisme intense d’Alexandre Kantorow, se produit une alchimie sonore.
Poésie et virtuosité fusionnent aussi bien dans les œuvres aux contrastes les plus affirmés, que dans les timbres les plus délicats de la musique française du 20e siècle.
Au programme
STRAUSS Sonate en mi bémol majeur, op. 18
BEETHOVEN Sonate pour violon et piano n° 3 en mi bémol majeur, op. 12
BRAHMS Sonate pour violon et piano n° 3 en ré mineur, op. 108
BABADJANIAN Sonate pour violon et piano en si bémol mineur
DEBUSSY Sonate pour violon et piano, L 140 .
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Between the incandescent vibrato of Sergey Khachatryan’s violin and Alexandre Kantorow’s intensely lyrical touch, a sonic alchemy takes place.
L’événement SERGEY KHACHATRYAN — ALEXANDRE KANTOROW Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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