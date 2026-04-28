Informations pratiques

Boulogne-sur-Mer

Sergio Cortes Michael Celebration

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-28

fin : 2027-01-28

Date(s) :

2027-01-28

Le Roi de la Pop revit sous vos yeux !

Choisi dans les années 90 par Michael Jackson lui-même pour être sa doublure officielle lors d’événements et de campagnes promotionnelles, Sergio Cortés s’est imposé comme le meilleur tribute de Michael Jackson au monde.

Il est aujourd’hui le seul artiste en Europe à bénéficier de l’aval officiel de la Jackson Family Foundation.

Sa ressemblance est saisissante. Sa voix est bluffante.

Chaque geste, chaque chorégraphie, chaque regard fait renaître la magie de l’artiste légendaire.

Sur les plus grandes scènes internationales, Sergio Cortés enchaîne les tournées à guichets fermés et fait vibrer des milliers de fans.

Il chante 100% en direct et est accompagné de 11 musiciens et danseurs, pour un show spectaculaire, authentique et chargé d’émotion.

Revivez les plus grands hits du King of Pop dans un hommage unique, puissant, et absolument inoubliable.

Préparez-vous à retrouver la magie… Michael est de retour. .

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 85 77 77 accueil@embarcadere-boulonnais.fr

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English :

L’événement Sergio Cortes Michael Celebration Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale