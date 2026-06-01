Service régional de l’archéologie – DRAC Grand-Est, Musée Archéologique, Strasbourg

Service régional de l’archéologie – DRAC Grand-Est Dimanche 14 juin, 10h00 Musée Archéologique Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Des agents du Service régional de l’archéologie seront présents pour expliquer les missions du ministère de la Culture dans le domaine de l’archéologie.

Par Service régional de l’archéologie – DRAC Grand-Est

Musée Archéologique 2 Place du Château, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368985000 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-archeologique Collections néolithiques présentant l’ensemble des civilisations entre – 5800 et -2000 ; collections de protohistoire : Ages du Bronze et du Fer ; très importante section gallo-romaine ; collections mérovingiennes. Bus 10 – arrêt Corbeau Bus 14 et 24 – arrêt Ancienne Douane Tram A ou D – arrêt Langstross – Grand’Rue

Des agents du Service régional de l’archéologie seront présents pour expliquer les missions du ministère de la Culture dans le domaine de l’archéologie.

Musée de la Ville de Strasbourg©