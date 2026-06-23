Session de jeux de société féministes Le Moulin à Café Paris samedi 19 septembre 2026.

Venez-vous amuser et découvrir les parcours des femmes et les grandes

figures du féminisme qui ont lutté de tout temps contre l’autorité de leur

époque pour faire entendre leur voix dans un monde d’homme et dont le nom est

entré dans « le grand oublioir » de l’histoire – expression emprunté

à Aimé Césaire.

Cette

animation a lieu à l’occasion de la 11e édition des Journées

Européennes du Patrimoine et du Matrimoine organisées par l’association HF

Île-de-France

Dans le cadre des Journées Européennes

du Patrimoine et du Matrimoine

La Bibliothèque Aimé Césaire et le Café associatif Le Moulin à Café vous invitent à une après-midi Jeux de société féministes.

Le samedi 19 septembre 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Public adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00

Le Moulin à Café 8 Rue Sainte-Leonie 75014 Métro 13 : PernetyParis

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr



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