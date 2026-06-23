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Session de jeux de société féministes Le Moulin à Café Paris

Session de jeux de société féministes Le Moulin à Café Paris

Session de jeux de société féministes Le Moulin à Café Paris samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Le Moulin à Café

Adresse : 8 Rue Sainte-Leonie

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Venez-vous amuser et découvrir les parcours des femmes et les grandes
figures du féminisme qui ont lutté de tout temps contre l’autorité de leur
époque pour faire entendre leur voix dans un monde d’homme et dont le nom est
entré dans « le grand oublioir » de l’histoire – expression emprunté
à Aimé Césaire.

Cette
animation a lieu à l’occasion de la 11e édition des Journées
Européennes du Patrimoine et du Matrimoine organisées par l’association HF
Île-de-France

Dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine et du Matrimoine

La Bibliothèque Aimé Césaire et le Café associatif Le Moulin à Café vous invitent à une après-midi Jeux de société féministes.
Le samedi 19 septembre 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit Public adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00

Le Moulin à Café 8 Rue Sainte-Leonie  75014 Métro 13 : PernetyParis
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr


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