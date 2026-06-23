Sessions Musicales Collectives ! Le Fel mardi 23 juin 2026.

Le Fel

Sessions Musicales Collectives !

Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-23

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-23 2026-06-29

Sessions musicales collectives animées et pédagogiques pour jouer, apprendre, s’amuser…

Sessions musicales collectives animées et pédagogiques pour jouer, apprendre, s’amuser… Autour du répertoire musical des Oiseaux du trottoir et la chorale l’Écho du Nid. Tous niveaux, tous instruments.

Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert le

vendredi, samedi, lundi 11h-22h

mardi 11h-18h

jeudi 15h-22h

dimanche 10h-22h

Musique au nid

Gîte d’étape Le Perchoir .

Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 11 40 25 27 lenid.roussy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Interactive and educational group music sessions for playing, learning, and having fun…

L’événement Sessions Musicales Collectives ! Le Fel a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)