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Sessions Musicales Collectives ! Le Fel

Sessions Musicales Collectives ! Le Fel

Sessions Musicales Collectives ! Le Fel mardi 23 juin 2026.

Adresse
Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy
Ville
12140 Le Fel
Département
Aveyron
Début
mardi 23 juin 2026
Fin
mardi 23 juin 2026
Tarif

Le Fel

Sessions Musicales Collectives !

Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-23
fin : 2026-06-29

Date(s) :
2026-06-23 2026-06-29

Sessions musicales collectives animées et pédagogiques pour jouer, apprendre, s’amuser…
Sessions musicales collectives animées et pédagogiques pour jouer, apprendre, s’amuser… Autour du répertoire musical des Oiseaux du trottoir et la chorale l’Écho du Nid. Tous niveaux, tous instruments.
Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert le
vendredi, samedi, lundi 11h-22h
mardi 11h-18h
jeudi 15h-22h
dimanche 10h-22h
Musique au nid
Gîte d’étape Le Perchoir   .

Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 11 40 25 27  lenid.roussy@gmail.com

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English :

Interactive and educational group music sessions for playing, learning, and having fun…

L’événement Sessions Musicales Collectives ! Le Fel a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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