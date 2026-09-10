SEUIL THEATRE GARONNE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

SEUIL

THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 17:30:00

fin : 2026-11-22 18:30:00

Date(s) :

2026-11-18 2026-11-21 2026-11-22

Marius Fouilland et Aimé Rauzier partagent l’expérience du déséquilibre permanent inscrit dans leur corps d’acrobates, lié à la perte soudaine de leur partenaire de jeu. Ensemble, ils composent une pièce, entre le cirque et la marionnette, comme un dialogue avec les disparu·es.

Que veulent les morts ? Ils veulent être souvenus. Vinciane Despret

SEUIL aborde cet espace fragile où présence et absence s’entremêlent. Les deux circassiens évoluent ensemble entre marionnettes, danse et virtuosité acrobatique et tissent un vocabulaire du lien fait de portés, de suspensions et de déséquilibres. La notion de poids et de contrepoids traverse toute l’écriture du spectacle, qui se déploie comme un corps à corps entre le vivant et l’inerte. Un cirque de la relation entre les vivants et les morts, où chaque mouvement tente de retenir une présence. Une puissante métaphore entre l’être et son double. 10 .

THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 48 54 77 contact@theatregaronne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marius Fouilland and Aimé Rauzier share the experience of the constant imbalance ingrained in their bodies as acrobats, linked to the sudden loss of their performance partner. Together, they create a piece—somewhere between circus and puppetry—that serves as a dialogue with those who have passed away.

L’événement SEUIL Toulouse a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE