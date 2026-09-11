Seul en scène avec les Transarciens à la Ferme Dupire, Ferme Dupire Villeneuve d’Ascq, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Seul en scène avec les Transarciens à la Ferme Dupire 19 et 20 septembre Ferme Dupire Villeneuve d’Ascq Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, Les Transarciens/Trans’Arts proposent un seul en scène avec des textes de Henri Michaux et poème d’Emile Verhaeren « La ville ».

Les Transarciens/Trans’Arts proposent un seul en scène avec 3, 4 textes de l’auteur surréaliste Henri Michaux (extraits de « La nuit remue »), poème d’Emile Verhaeren « La ville » et éventuel texte humoristique venant de l’intervenant (durée environ 10/15 minutes).

Horaires

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 15h45 à 16h45.

Programme de la Ferme Dupire

Pour les Journées du Patrimoine, le collectif Arts-Scènes investit l’ensemble de la ferme Dupire. Un bâtiment construit au 19ème siècle préservé et valorisé par la Ville Nouvelle !

Murder Party, spectacles, projections, concert, …Retrouvez le programme de la Ferme Dupire pour les JEP ici :https://openagenda.com/fr/ferme-dupire?categories-villeneuvoises[0]=48

Ferme Dupire Villeneuve d’Ascq 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://openagenda.com/fr/ferme-dupire?categories-villeneuvoises%5B0%5D=48 »}]

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, Les Transarciens/Trans’Arts proposent un seul en scène avec des textes de Henri Michaux et poème d’Emile Verhaeren « La ville ». théâtre patrimoine

Cie Trans’Arts