Seule en scène La Grande Sophie BP 47 Portes-lès-Valence
Seule en scène La Grande Sophie BP 47 Portes-lès-Valence mardi 17 novembre 2026.
Portes-lès-Valence
Seule en scène La Grande Sophie
BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 20:00:00
fin : 2026-11-17 20:00:00
Date(s) :
2026-11-17
Pour son retour à la scène, La Grande Sophie signe un seule en scène hybride, poétique et intense, qui redéfinit le rapport entre la chanson, le théâtre et la littérature.
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BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence 26801 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 billetterie@train-theatre.fr
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English :
For her return to the stage, La Grande Sophie presents a solo performance that is hybrid, poetic, and intense, redefining the relationship between song, theater, and literature.
L’événement Seule en scène La Grande Sophie Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme
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