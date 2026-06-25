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Seule en scène La Grande Sophie BP 47 Portes-lès-Valence

Seule en scène La Grande Sophie BP 47 Portes-lès-Valence mardi 17 novembre 2026.

Lieu
BP 47
Adresse
1 rue Aragon
Ville
26801 Portes-lès-Valence
Département
Drôme
Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mardi 17 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
28 28 28

Portes-lès-Valence

Seule en scène La Grande Sophie

BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 20:00:00
fin : 2026-11-17 20:00:00

Date(s) :
2026-11-17

Pour son retour à la scène, La Grande Sophie signe un seule en scène hybride, poétique et intense, qui redéfinit le rapport entre la chanson, le théâtre et la littérature.
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BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence 26801 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55  billetterie@train-theatre.fr

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English :

For her return to the stage, La Grande Sophie presents a solo performance that is hybrid, poetic, and intense, redefining the relationship between song, theater, and literature.

L’événement Seule en scène La Grande Sophie Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme

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