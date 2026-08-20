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« Seuls en scène » avec le Théâtre des Coteaux, Médiathèque Jules Verne, Gaillon

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Jules Verne · Gaillon

« Seuls en scène » avec le Théâtre des Coteaux, Médiathèque Jules Verne, Gaillon

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Jules Verne
Adresse
7 Rue Pierre Brossolette, 27600 Gaillon, France
Ville
27600 Gaillon
Département
Eure

« Seuls en scène » avec le Théâtre des Coteaux Vendredi 2 octobre, 18h30 Médiathèque Jules Verne Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

Lectures extraites de textes classiques et contemporains par des comédiens du Théâtre des Coteaux sous forme de monologues.

Médiathèque Jules Verne 7 Rue Pierre Brossolette, 27600 Gaillon, France Gaillon 27600 Eure Normandie 0232526059 https://gaillon.c3rb.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 52 60 59 »}]
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