« Seuls en scène » avec le Théâtre des Coteaux, Médiathèque Jules Verne, Gaillon

Informations pratiques

« Seuls en scène » avec le Théâtre des Coteaux Vendredi 2 octobre, 18h30 Médiathèque Jules Verne Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

Lectures extraites de textes classiques et contemporains par des comédiens du Théâtre des Coteaux sous forme de monologues.

Médiathèque Jules Verne 7 Rue Pierre Brossolette, 27600 Gaillon, France Gaillon 27600 Eure Normandie 0232526059 https://gaillon.c3rb.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 52 60 59 »}]

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