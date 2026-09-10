Visite guidée sur l’histoire du château et sur ses restaurations actuelles, Château de Gaillon, Gaillon

Informations pratiques

Visite guidée sur l’histoire du château et sur ses restaurations actuelles 19 et 20 septembre Château de Gaillon Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite découverte sur l’histoire du château et sur ses restaurations actuelles

Château de Gaillon 2 Allée de l’Ermitage, 27600 Gaillon, France Gaillon 27600 Eure Normandie 0232538640 https://chateaudegaillon.fr Le château de Gaillon, résidence d’été des archevêques de Rouen, a été doté à partir de 1502 d’un ensemble de jardins et parc, sur lesquels sont intervenus notamment Jules Hardouin-Mansart et Le Nôtre. C’est aussi le premier chantier d’architecture Renaissance de France. Des remaniements et replantations sont intervenus fin XVIIe-début XVIIIe siècle. Saisi comme bien national, l’ensemble a été démembré et vendu en deux lots en 1797 et 1815. Le château est acquis par l’État en 1975. Depuis cette date, un très vaste plan de restauration est en cours.

Visite découverte sur l’histoire du château et sur ses restaurations actuelles