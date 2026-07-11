Informations pratiques

Béziers

SEXE, GROG ET ROCKING CHAIR

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-14

fin : 2027-05-14

Date(s) :

2027-05-14

Un spectacle singulier signé Alex Lutz, entre humour, émotion et présence de chevaux.

Alex Lutz revient sur scène avec un seul-en-scène singulier, à la fois drôle et mélancolique, centré sur la disparition de son père et les écarts entre générations. Accompagné de deux chevaux bien réels et d’un guitariste, il compose une forme hybride mêlant récit intime, humour et incarnation de personnages. Entre instants de grâce et observations fines, il dresse le portrait d’une génération à travers les amis de son père, figures contrastées parfois en décalage avec le monde contemporain. Dans ce spectacle, Alex Lutz interroge l’homme qu’il est devenu, oscillant entre émotion et dérision dans une écriture libre et profondément personnelle. Après le succès de ses précédentes créations, couronnées aux Molières de l’humour, il revient avec une proposition originale où se rencontrent théâtre, musique et présence animale. Déjà 50 000 spectateurs conquis. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : SEXE, GROG ET ROCKING CHAIR

A unique show by Alex Lutz, blending humor, emotion, and horses.

L’événement SEXE, GROG ET ROCKING CHAIR Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34