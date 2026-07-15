Informations pratiques

Béziers

SEXTUOR ISATRIS

108 allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-06

fin : 2027-03-06

Date(s) :

2027-03-06

Quand les saxophones réinventent des chefs-d’œuvre du répertoire classique.

Le sextuor Isatis réunit les quatre principaux membres de la famille des saxophones soprano, alto, ténor et baryton. Cette palette sonore riche permet d’explorer un répertoire vaste et vivant, allant des œuvres originales pour l’instrument aux transcriptions de grandes pages du répertoire classique. À la croisée du quatuor et de l’ensemble de saxophones, cette formation singulière conjugue la souplesse d’un petit effectif avec la puissance et la profondeur d’un ensemble plus large.

Au programme Tchaïkovski, Dvořák, Borodine. .

108 allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : SEXTUOR ISATRIS

When saxophones reinterpret masterpieces from the classical repertoire.

L’événement SEXTUOR ISATRIS Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34