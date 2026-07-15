SEXTUOR ISATRIS Béziers
samedi 6 mars 2027 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
SEXTUOR ISATRIS
108 allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-06
fin : 2027-03-06
Date(s) :
2027-03-06
Quand les saxophones réinventent des chefs-d’œuvre du répertoire classique.
Le sextuor Isatis réunit les quatre principaux membres de la famille des saxophones soprano, alto, ténor et baryton. Cette palette sonore riche permet d’explorer un répertoire vaste et vivant, allant des œuvres originales pour l’instrument aux transcriptions de grandes pages du répertoire classique. À la croisée du quatuor et de l’ensemble de saxophones, cette formation singulière conjugue la souplesse d’un petit effectif avec la puissance et la profondeur d’un ensemble plus large.
Au programme Tchaïkovski, Dvořák, Borodine. .
108 allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : SEXTUOR ISATRIS
When saxophones reinterpret masterpieces from the classical repertoire.
L’événement SEXTUOR ISATRIS Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN DJ SET RPH SOUND SYSTEM ROOTS I VORIES & AXEL SAVAGE Béziers 15 juillet 2026
- ATELIER PETIT THÉÂTRE D’ÉMOTIONS Béziers 15 juillet 2026
- ARCADIA POÈMES ET CHANSONS Béziers 15 juillet 2026
- FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN CONCERT QUEEN OMEGA THE ROYAL SOULS Béziers 15 juillet 2026
- FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN QUEEN OMEGA & THE ROYAL SOULS Route de Vendres Béziers 15 juillet 2026