Shabaab – Samar Haddad King Théâtre de la Bastille PARIS
Shabaab – Samar Haddad King Théâtre de la Bastille PARIS lundi 1 février 2027.
On avait découvert Samar Haddad King avec Losing it, créé avec Samaa Wakim, on la retrouve avec Shabaab (jeunesse, en arabe), qui fait l’éloge de l’amitié masculine. À distance des représentations réductrices centrées sur la force ou l’affrontement, elle laisse se déployer la beauté et la tendresse qui peuvent advenir entre deux jeunes hommes. Pour les figurer et leur donner de l’épaisseur, là où souvent les mots manquent et la pudeur domine, ses deux interprètes sont dédoublés par une marionnette qui exprime les émotions refusées aux corps réels. À travers cette figure, les rêves d’enfance ressurgissent, les souvenirs reviennent, les temps se mélangent, laissant affleurer une intimité possible, une forme de lien et d’affection qui poursuit son existence souterraine même lorsque les individus en sont en apparence privés.
Dans le cadre du festival Faits d’hiver, la chorégraphe Samar Haddad King présente Shabaab. Entre danse, théâtre et manipulation, elle fait surgir une mémoire intime où l’amitié devient un espace de survie, de tendresse et de résistance.
Du lundi 01 février 2027 au mercredi 03 février 2027 :
lundi, mardi, mercredi
de 20h00 à 21h00
payant
Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-02-01T21:00:00+01:00
fin : 2027-02-03T22:00:00+01:00
Date(s) : 2027-02-01T20:00:00+02:00_2027-02-01T21:00:00+02:00;2027-02-02T20:00:00+02:00_2027-02-02T21:00:00+02:00;2027-02-03T20:00:00+02:00_2027-02-03T21:00:00+02:00
Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS
https://www.theatre-bastille.com/saison-26-27/shabaab +33143574214 accueil@theatre-bastille.com https://www.facebook.com/ThdelaBastille/ https://www.facebook.com/ThdelaBastille/
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