S’habiller pour lutter : Vêtements et luttes homosexuelles en France (1954-1999), Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle, Fontainebleau
S’habiller pour lutter : Vêtements et luttes homosexuelles en France (1954-1999), Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle, Fontainebleau dimanche 7 juin 2026.
S’habiller pour lutter : Vêtements et luttes homosexuelles en France (1954-1999) Dimanche 7 juin, 11h00 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Costume strict ou T-shirt slogan ? Et si l’histoire des mouvements homosexuels français se lisait aussi dans les vêtements ? De la respectabilité du groupe Arcadie aux actions visuelles d’Act Up, les militants gays investissent le vêtement comme un véritable répertoire d’action. Masque de survie, performance révolutionnaire ou média militant, il devient un outil de visibilité, de transgression et de reconnaissance collective, avant de faire son entrée sur les podiums. C’est cette trajectoire, entre luttes et apparences, que cette communication propose d’explorer.
Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
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