Shadowman • Oda Larson SUPERSONIC Paris

SHADOWMAN (22h00)

(Alt rock – Sussex, UK)

Shadowman est un nouveau projet entre John J Presley, le producteur Ben Hillier et Danielle Perry. Au cours de l’année dernière, ils ont profité de moments libres dans le studio de Hillier, situé dans la campagne du Sussex, et sont tombés sur un son vraiment intrigant, puissant mais réfléchi. C’est le point de rencontre entre un guitariste acclamé, un producteur très demandé (Depeche Mode, Elbow, Nadine Shah, etc.) et une animatrice musicale qui a étudié l’orchestration pendant de nombreuses années. Musicalement, c’est un melting-pot, une tapisserie sonore allant des guitares crunchy à l’orchestration grandiose, des cuivres funèbres aux boîtes à rythmes motorik, en passant par les interactions vocales et les montées post-rock. C’est un album de fin de soirée qui évoque le soleil et le délire de l’été, les vents sauvages, les flammes et les chanteurs de mariage.

https://open.spotify.com/…/artist/7BeuTTinDkEantBMejb7PS

ODA LARSON (21h00)

(Pop rock – Neo Jam Records – Paris, FR)

L’aventure d’Oda Larson commence en 2023 à Paris. A cette époque, le projet né avec l’envie de créer un son pop/rock progressif, le tout en français. Oda s’entoure progressivement et, deux ans plus tard, en juin 2025, sort le premier EP : «Les rêves se meurent». Un projet de 6 titres abordant la perte de repère et la quête de vérité. Chez Oda, la musique s’accompagne par un univers visuel étoffé. En trois épisodes fictionnels, il dépeint une histoire touchante, sentimentale et romantique, ajoutant un nouveau cadre, une nouvelle précision à son propos.

Influencé par des artistes comme Finnegan Tui, Dajak ou encore Last Train, Oda emprunte à tous ces styles pour construire des sonorités qui lui sont propres. Les morceaux sont progressifs, remplis de textures et de contrastes.

Aujourd’hui, Oda travaille sur un deuxième projet : « Tambour Battant ». Il y explore des sonorités punk, post-rock et indie influencé par son passage sur les scènes indé du défunt « L’international » et maintenant au « Chinois » à Montreuil. Les premiers extraits sont à venir pour 2026, une musique construite pour le live, avec l’univers visuel qui l’accompagne.

Les 3 influences : Dajak, Johny Jane & Woodkid

https://soundcloud.com/isanthrope/sets/les-reves-se-meurent

https://www.youtube.com/@OdaLarson

La suite de la programmation arrive très vite !

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Jeudi 4 Juin 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Nick Cave & The Bad Seeds, Tom Waits & Tindersticks.

Le jeudi 04 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-05T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T19:00:00+02:00_2026-06-04T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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