Shai Maestro, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
samedi 28 novembre 2026 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Shai Maestro Samedi 28 novembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T21:30:00+01:00
Jazz | Piano
Révélé au public par ses collaborations avec le contrebassiste Avishai Cohen, avec lequel il a gravé quatre albums, Shai Maestro continue son propre chemin en solo ou avec différents ensembles, élaborant un univers poétique et lumineux qui séduit par sa liberté.
Ces dernières années, Shai Maestro a exploré aussi bien les possibilités expansives offertes par le groupe que l’introspection du solo. Son dernier album, The Guesthouse, joue des contrastes entre simplicité et complexité, silence et densité, identité et ensemble, en intégrant un instrumentarium luxuriant où guitares, cordes, flûtes et claviers répondent à son piano, dans l’idée d’une « maison ouverte ». L’album précédent, Solo: Miniatures and Tales explorait quant à lui les possibilités expressives d’un piano en soliste, alternant courtes improvisations (les miniatures) et compositions plus étendues (les contes du titre). Le lyrisme de son langage et l’expressivité de son jeu dessinent des paysages sonores qui oscillent entre intimité et extériorité de manière presque cinématographique.
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/699411-shai-maestro »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/jazz-pop-musique-du-monde-shai-maestro-85231 »}]
L’esprit du piano Jazz pop
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