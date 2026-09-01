Shaike Film Festival La Ciotat

Informations pratiques

La Ciotat

Shaike Film Festival

Du vendredi 2 au samedi 3 octobre 2026. Hôtel Best Western Premier Vieux Port, Théâtre de la Chaudronnerie, Cinéma Eden Théâtre, Halles Lumière, Micro-Folie, Médiathèque Simone Veil La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-02

Le Shaike Film Festival réunit les acteurs du cinéma traditionnel et les créateurs qui travaillent avec l’IA autour d’un même objectif redéfinir ensemble le cadre de l’audiovisuel et du cinéma.

Le samedi 3 octobre, 100 réalisateurs venus de plus de 30 pays se retrouvent à La Ciotat.



Le défi en une seule journée, chaque réalisateur crée un court épisode avec les derniers outils de Dreamina AI. Une lettre d’amour au cinéma, dans son propre style.



100 épisodes. Une série. Réalisée en 24 heures.





Programme



Vendredi 2 octobre ouverture et journée pro



Matin conférence de presse Hôtel Best Western Premier Vieux Port La Ciotat

Journée Pro talks (panels, workshops, keynotes) Théâtre de La Chaudronnerie

Fin d’après-midi Cocktail networking Cinéma Éden Théâtre

Soirée Cérémonie de remise des prix Cinéma Éden Théâtre

Nuit After party Lieu secret..



Samedi 3 octobre journée grand public



Toute la journée déclarations d’amour au cinéma Halles Lumière (place Evariste Gras)

Toute la journée exposition cinéma et projection Micro Folie Chapelle Sainte-Anne (place Esquiros)

Toute la journée ateliers numériques pour les enfants Médiathèque municipale Simone Veil

Toute la journée projection publique de la Sélection Officielle Cinéma Éden Théâtre

Soirée Avant-première mondiale d’un long-métrage Cinéma Éden Théâtre .

Hôtel Best Western Premier Vieux Port, Théâtre de la Chaudronnerie, Cinéma Eden Théâtre, Halles Lumière, Micro-Folie, Médiathèque Simone Veil La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Shaike Film Festival brings together figures from the traditional film industry and creators working with AI, all united by a common goal: to work together to redefine the landscape of the audiovisual sector and cinema.

L’événement Shaike Film Festival La Ciotat a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de La Ciotat