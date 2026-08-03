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Shake Them All en concert TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

samedi 12 septembre 2026 · TNT - Terrain Neutre Théâtre · Nantes

Shake Them All en concert TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
TNT - Terrain Neutre Théâtre
Adresse
11 Allée de la Maison Rouge
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
8€ Tarif unique Réservations en ligne www.tntheatre.com ou par téléphone au 02 40 12 12 28

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 20:00 – 21:15
Gratuit : non 8€ Tarif unique Réservations en ligne www.tntheatre.com ou par téléphone au 02 40 12 12 28 Tout public 

Profitant d’une période un peu trouble d’énorme bazar pandémique…, ce jeune groupe de vieux s’est confiné secrètement pour monter un répertoire énergique et old school dans la région de Nantes. Nourris aux Clash, Members et autres groupes anglais des années 80, leurs textes sont des tranches de vie, des constats alarmants sur une planète qui part en cacahuète…Oscillants entre punk-rock et culture caribéenne, leurs compositions pourraient tantôt rappeler Police, ou The Specials. Avec Jidé Jouannic, Michel Pinault et Fréddo Bellayer.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000
02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 http://www.tntheatre.com


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