Shake Them All en concert TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes
samedi 12 septembre 2026 · TNT - Terrain Neutre Théâtre · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 20:00 – 21:15
Gratuit : non 8€ Tarif unique Réservations en ligne www.tntheatre.com ou par téléphone au 02 40 12 12 28 Tout public
Profitant d’une période un peu trouble d’énorme bazar pandémique…, ce jeune groupe de vieux s’est confiné secrètement pour monter un répertoire énergique et old school dans la région de Nantes. Nourris aux Clash, Members et autres groupes anglais des années 80, leurs textes sont des tranches de vie, des constats alarmants sur une planète qui part en cacahuète…Oscillants entre punk-rock et culture caribéenne, leurs compositions pourraient tantôt rappeler Police, ou The Specials. Avec Jidé Jouannic, Michel Pinault et Fréddo Bellayer.
TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000
02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 http://www.tntheatre.com
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