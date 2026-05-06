SHAM SPECTACLES / LOVE IS IN THE AIR La Ferme Montsouris Paris

Cirque

Love is in the Air : une immersion aérienne

Vivez une expérience suspendue au cœur de la Ferme Montsouris.

Laissez-vous tenter par l’expérience de l’entresort forain et circassien. Le principe est simple : vous entrez dans un univers suspendu pour découvrir un numéro aérien de 10 minutes, puis vous ressortez de l’autre côté, la tête encore dans les étoiles.

Au programme :

–L’ascension physique : Dans les airs, des artistes évoluent, tissant des liens invisibles de nos désirs. Chaque mouvement incarne la quête ardente, le combat ou le lâcher-prise

–L’esprit forain : Ici, pas de gradins, mais une proximité rare avec l’artiste pour une immersion brute et immédiate

–Le vertige amoureux : Entre l’effort brut et le plaisir de l’envol, les corps luttent et s’abandonnent. On finit par ne plus savoir si l’on chute ou si l’on s’élève

Discret ou éclatant, magnifique ou terrible, venez vivre ce fragment d’émotion aérienne, le temps d’un passage.

Informations pratiques :

–Format : Entresort (représentations de 10 minutes en flux continu)

–Parcours : Entrée et sortie différenciées pour une circulation fluide

Love is in the Air : Une immersion aérienne

Le samedi 06 juin 2026

de 20h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

La Ferme Montsouris 17, Villa Saint-Jacques 75014 Paris

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