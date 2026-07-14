SHAOLIN TEMPLE DEFENDERS | Concert / Soul music LE CARRE BLANC Tinqueux

Informations pratiques

Tinqueux

SHAOLIN TEMPLE DEFENDERS | Concert / Soul music

LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux Marne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-29 20:30:00

fin : 2027-01-29 22:30:00

Date(s) :

2027-01-29

Tout public

Ven. 29 jan. 20h30

Le Carré Blanc Spectacle

Tout public | 1h30 | Tarif B 5 à 15 €

Ouverture des portes à 19h, ambiance musicale avec DJ Poom

Buvette et petite restauration sur place.

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Groupe de scène par excellence, les Shaolin Temple Defenders brûlent les planches à chaque passage depuis près de quinze ans. Entre Funk torride et Soul soyeuse, leur musique s’inspire des 60’s et 70’s mais leur son aux influences Rock et Hip Hop s’inscrit définitivement dans l’air du temps.

Après plusieurs tournées en Europe et au Canada ainsi que 5 albums studio à leur actif + un live enregistré avec Martha High (choriste de James Brown) ils sont devenus les représentants français de la nouvelle scène Soul internationale.

Les Shaolin dépassent les frontières de la Soul Music et nous dévoilent un son moderne tout en restant fidèles à leurs valeurs originelles Fraternité, Amour, Solidarité. .

LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux 51430 Marne Grand Est

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English : SHAOLIN TEMPLE DEFENDERS | Concert / Soul music

L’événement SHAOLIN TEMPLE DEFENDERS | Concert / Soul music Tinqueux a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne