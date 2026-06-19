Shattarena #6 spécial Fête de la Musique en Free Open Air !! Le Barapapa Paris dimanche 21 juin 2026.

Shattarena #6 spécial Fête de la Musique en Free Open Air !! Le Barapapa Paris Dimanche 21 juin, 18h00

Le dimanche 21 juin Le Bal Tropical de Paname, célèbrer la Fête de la Musique au bord de la Seine avec une édition spéciale de La Shattarena au Barapapa, la guinguette plus groovy de Paris 12 !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-21T23:59:00.000+02:00

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Le Barapapa 11 port de la Râpée Paris



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