Informations pratiques

Participez seul, en famille ou entre amis à construire une maison commune telle qu’imaginée par le philosophe américain Henry David Thoreau – une maison-abri ouverte à toutes et tous, sans portes intérieures, ni cloisons, ni placards, où tout est visible et accessible et s’organise de façon organique, selon les occupants.

La règle du jeu ?

Regardez ce qui se fait déjà / imaginez ce qui pourrait se faire encore / bâtissez sans réfléchir / établissez des plans / n’écoutez pas les conseils /copiez / ratez avec joie / recommencez / reliez votre construction finie à une construction existante / commencez votre construction à partir d’un élément existant / prenez du plaisir / oubliez tout / habitez la maison / invitez des amis / transmettez votre savoir / désapprenez / revenez…

Une maison imaginaire et éphémère prend forme au fil des jours et offre une chance de réfléchir sur la façon dont nous pouvons davantage habiter humainement et collectivement le monde.

SHELTER fait partie de Cabanes – un projet global du collectif Corps Public / Ramona Poenaru & Collaborations, qui vise à proposer au public de nouvelles manières de dialoguer et de collaborer.

Programme :

Au cœur du chantier que forme SHELTER et pendant que vous construirez la cabane, vous pourrez écouter des lectures performées par les comédiens du Jeune Théâtre National, vous émerveiller (et rire) avec le collectif de drag-queens Les Paillettes, travailler votre imaginaire avec les contes pour petits et grands de Florence Desnouveaux et Violaine Robert, rêver au son du violoncelle de Clara Germont, lire un livre de notre bibliothèque, déguster des pâtisseries de chez Sain Boulangerie ou partager notre gâteau d’anniversaire.

Une occasion de célébrer ensemble le chemin parcouru et de retrouver les intervenants et intervenantes qui font vivre le lieu depuis 10 ans !

vendredi 4 septembre :– SHELTER – une cabane pour un anniversaire – construction de 16h30 à 20h00

– 18h30 : Drag show avec Les Paillettes

– : Drag show avec Les Paillettes samedi 5 septembre :– SHELTER – une cabane pour un anniversaire – construction de 10h00 à 19h00

– 11h : performance par la violoncelliste Clara Germont

– 18h : contes par Florence Desnouveaux et Violaine Robert

– : performance par la violoncelliste Clara Germont – : contes par Florence Desnouveaux et Violaine Robert dimanche 6 septembre :– SHELTER – une cabane pour un anniversaire – construction de 10h00 à 18h00

– 12h30 : lectures performées par les comédiens du Jeune Théâtre National

– 16h : gâteau d’anniversaire par SAIN Boulangerie

– 17h : performance de clôture SHELTER avec Xavier Fassion (solo de batterie)

Cette programmation vous est proposée dans le cadre du festival des Traversées du Marais du réseau Marais Culture +, dont l’édition 2026 explore la notion de dialogue.

Le MAIF Social Club a 10 ans et profite des Traversées du Marais pour les fêter dignement en s’entourant de quelques amis. Au programme, le retour du collectif Corps public pour construire collectivement une nouvelle Cabane qui accueillera conteuses, musiciens, comédiens et drag-queens du collectif Les Paillettes.

Du vendredi 04 septembre 2026 au dimanche 06 septembre 2026 :

vendredi

de 16h30 à 20h00

samedi

de 10h00 à 19h00

dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-04T19:30:00+02:00

fin : 2026-09-06T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-04T16:30:00+02:00_2026-09-04T20:00:00+02:00;2026-09-05T10:00:00+02:00_2026-09-05T19:00:00+02:00;2026-09-06T10:00:00+02:00_2026-09-06T18:00:00+02:00

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

Métro -> 8 : Chemin Vert (Paris) (272m)

Bus -> 2996 : Place des Vosges (Paris) (54m)

Vélib -> Saint-Gilles – Turenne (132.12m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/shelter-une-cabane-pour-un-anniversaire/



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