Shen Yun Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Shen Yun Zénith de Limoges

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 69 – 69 – 165 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-17 15:00:00

fin : 2027-03-18 17:00:00

Date(s) :

2027-03-17 2027-03-18 2027-03-19

Ballet.

Shen Yun un voyage unique au cœur de la Chine antique

Laissez-vous transporter dans un monde merveilleux et apaisant. Un monde où l’on oublie tous les tracas du quotidien.

Imprégnez-vous de magnifiques images, ressentez la joie jusqu’au plus profond de vous-même grâce à la beauté des tableaux et des costumes, aux prouesses des artistes, à la grâce des danseuses.

Avec ses danses ethniques et classiques chinoises, ses histoires mêlant humour et sagesse, Shen Yun redonne vie à l’art ancestral inspiré du divin de la Chine. L’essence d’une civilisation perdue renaît. Rejoignez les millions de spectateurs déjà conquis par Shen Yun. Êtes-vous prêt à vivre une expérience qui vous marquera pour toujours ?

Durée 2h environ. .

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine assistancepmr@ticketnet.fr

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English : Shen Yun Zénith de Limoges

L’événement Shen Yun Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole