UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sherlock Holmes et le signe des 4 Quai Bérengier de la Blache Crest

Sherlock Holmes et le signe des 4 Quai Bérengier de la Blache Crest jeudi 19 novembre 2026.

Lieu
Quai Bérengier de la Blache
Adresse
Cinéma Eden
Ville
26400 Crest
Département
Drôme
Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
5 5 16

Crest

Sherlock Holmes et le signe des 4

Quai Bérengier de la Blache Cinéma Eden Crest Drôme

Tarif : 5 – 5 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:30:00
fin : 2026-11-19 22:00:00

Date(s) :
2026-11-19

Venez résoudre cette enquête interactive à l’humour familial. Une série de meurtres à Londres, l’Inde des Maharajas, un fort cerné par des révolutionnaires, un trésor caché, un complot, un juge en vacances, une course poursuite sur la Tamise…
  .

Quai Bérengier de la Blache Cinéma Eden Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 38  culture@mairie-crest.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come solve this interactive mystery with family-friendly humor. A series of murders in London, the India of the Maharajas, a fort besieged by revolutionaries, a hidden treasure, a conspiracy, a judge on vacation, a chase along the Thames…

L’événement Sherlock Holmes et le signe des 4 Crest a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

À voir aussi à Crest (Drôme)