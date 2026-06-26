Sherlock Holmes et le signe des 4 Quai Bérengier de la Blache Crest
Sherlock Holmes et le signe des 4 Quai Bérengier de la Blache Crest jeudi 19 novembre 2026.
Crest
Sherlock Holmes et le signe des 4
Quai Bérengier de la Blache Cinéma Eden Crest Drôme
Tarif : 5 – 5 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:30:00
fin : 2026-11-19 22:00:00
Date(s) :
2026-11-19
Venez résoudre cette enquête interactive à l’humour familial. Une série de meurtres à Londres, l’Inde des Maharajas, un fort cerné par des révolutionnaires, un trésor caché, un complot, un juge en vacances, une course poursuite sur la Tamise…
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Quai Bérengier de la Blache Cinéma Eden Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 38 culture@mairie-crest.fr
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English :
Come solve this interactive mystery with family-friendly humor. A series of murders in London, the India of the Maharajas, a fort besieged by revolutionaries, a hidden treasure, a conspiracy, a judge on vacation, a chase along the Thames…
L’événement Sherlock Holmes et le signe des 4 Crest a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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