Sheryfa Luna Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Sheryfa Luna

Dimanche 28 mars 2027 à partir de 17h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 45 – 45 – 52 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-28 17:00:00

fin : 2027-03-28

Date(s) :

2027-03-28

Sheryfa Luna revient sur scène avec “J’ai pas fini Tour”, un concert live porté par des musiciens et une profonde sincérité.

A travers ce nouveau spectacle, Sheryfa Luna retrace son parcours, ses transformations et les différentes femmes qu’elle a été au fil des années. Entre émotion, vérité et puissance, “J’ai pas fini Tour”… .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Sheryfa Luna returns to the stage with the “J’ai pas fini Tour,” a live concert driven by the musicians and a deep sense of sincerity.

L’événement Sheryfa Luna Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille