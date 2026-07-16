SHIBUUYA!, JASS CLUB, Paris

Informations pratiques

SHIBUUYA! Vendredi 4 septembre, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€ | Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T19:30:00+02:00 – 2026-09-04T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-04T21:30:00+02:00 – 2026-09-04T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Tokyo, 3h54 du matin. Trois gamins errent dans les rues, le visage éclairé par les néons. Avec leurs grooves qui vous flinguent la nuque et leurs riffs déchaînés, ils vous embarquent dans une virée noctambule et infernale : du nu-jazz imprégné de hip-hop et de broken beat. SHIBUUYA, c’est là où le beatmaking rencontre le jazz, où Moses Yoofee, Kiefer et Yussef Dayes se rencontrent et où les samples d’animés japonais viennent se frotter au jazz. Des grooves furieux qu’on a envie de faire tourner jusqu’à ce que le vinyle casse. Deux mois après leur création, le trio jouait à Jazz à Vienne, avant de sortir un premier album et d’assurer la première partie de Yoni Mayraz. La suite, c’est ce soir ! **Pierre-Louis Varnier** / claviers **Lucas Benedetti** / basse **Japhet Boristhène** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/584-SHIBUUYA?session=584 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/585-SHIBUUYA?session=585 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Tokyo, 3h54 du matin. Trois gamins errent dans les rues, le visage éclairé par les néons. Avec leurs grooves qui vous flinguent la nuque et leurs riffs déchaînés, ils vous embarquent …