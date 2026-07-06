SHIBUUYA! JASS CLUB PARIS Paris
vendredi 4 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris
Informations pratiques
Tokyo, 3h54 du matin. Trois gamins errent dans les rues, le visage éclairé par les néons. Avec leurs grooves qui vous flinguent la nuque et leurs riffs déchaînés, ils vous embarquent dans une virée noctambule et infernale : du nu-jazz imprégné de hip-hop et de broken beat.
SHIBUUYA, c’est là où le beatmaking rencontre le jazz, où Moses Yoofee, Kiefer et Yussef Dayes se rencontrent et où les samples d’animés japonais viennent se frotter au jazz. Des grooves furieux qu’on a envie de faire tourner jusqu’à ce que le vinyle casse.
Deux mois après leur création, le trio jouait à Jazz à Vienne, avant de sortir un premier album et d’assurer la première partie de Yoni Mayraz. La suite, c’est ce soir !
Pierre-Louis Varnier / claviers
Lucas Benedetti / basse
Japhet Boristhène / batterie
SHIBUUYA, c’est là où le beatmaking rencontre le jazz, où Moses Yoofee et Yussef Dayes se rencontrent et où les samples d’animés japonais viennent se frotter au jazz.
Le vendredi 04 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
Le vendredi 04 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 10 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-04T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-04T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-04T19:30:00+02:00_2026-09-04T20:30:00+02:00;2026-09-04T21:30:00+02:00_2026-09-04T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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