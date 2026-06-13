Shinrin yoku bain de forêt japonais Laprugne
Shinrin yoku bain de forêt japonais Laprugne dimanche 5 juillet 2026.
Laprugne
Shinrin yoku bain de forêt japonais
Laprugne Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-26 12:00:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-08 2026-07-22 2026-07-26 2026-07-29
Pour rencontrer véritablement la forêt.
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Laprugne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 27 84 20 franckbernigaud@orange.fr
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English :
To truly encounter the force.
L’événement Shinrin yoku bain de forêt japonais Laprugne a été mis à jour le 2026-06-24 par Vichy Destinations
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