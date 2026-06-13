Laprugne

Shinrin yoku bain de forêt japonais

Laprugne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-26 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-08 2026-07-22 2026-07-26 2026-07-29

Pour rencontrer véritablement la forêt.

.

Laprugne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 27 84 20 franckbernigaud@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To truly encounter the force.

L’événement Shinrin yoku bain de forêt japonais Laprugne a été mis à jour le 2026-06-24 par Vichy Destinations