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Shinrin yoku bain de forêt japonais Laprugne

Shinrin yoku bain de forêt japonais Laprugne dimanche 5 juillet 2026.

Ville
03250 Laprugne
Département
Allier
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Laprugne

Shinrin yoku bain de forêt japonais

Laprugne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-26 12:00:00

Date(s) :
2026-07-05 2026-07-08 2026-07-22 2026-07-26 2026-07-29

Pour rencontrer véritablement la forêt.
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Laprugne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 27 84 20  franckbernigaud@orange.fr

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English :

To truly encounter the force.

L’événement Shinrin yoku bain de forêt japonais Laprugne a été mis à jour le 2026-06-24 par Vichy Destinations

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