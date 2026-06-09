Show musical la Reine des Neiges sur glace 1&2 Centre des Congrès Épinal

Épinal

Show musical la Reine des Neiges sur glace 1&2

Centre des Congrès 7 Avenue de Saint-Dié Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

32

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-11-25 15:30:00

fin : 2026-11-25 17:30:00

Date(s) :

2026-11-25

Voici un spectacle musical époustouflant qui mêle chant, musique, danse sur glace et cirque aérien présenté par 24 artistes qui reprennent les plus belles chansons dont l’incomparable Libérée, délivrée !

Un feu d’artifice de danse et d’acrobaties sur glace puis Elsa enchante la scène et l’immense écran LED, grâce à ses pouvoirs magiques, qui se transforme en une mer de glace et d’incroyables cristaux bleus !

Beaucoup d’humour églalement lorsque le bonhomme de neige Olaf rêve de soleil et de plage dans sa chanson En été ou lors de l’interprétation de Kristoff et de son cher renne Sven Les rennes c’est mieux que les gens !

Plaisir garanti pour ce magnifique spectacle intergénérationnel où les performances vocales n’ont d’égal que les prouesses des artistes de cirque.Tout public

32 .

Centre des Congrès 7 Avenue de Saint-Dié Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

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English :

Here’s a breathtaking musical show that blends song, music, ice dancing and aerial circus presented by 24 artists who cover the most beautiful songs, including the incomparable Libérée, délivrée!

A firework display of dance and acrobatics on ice, then Elsa enchants the stage and the huge LED screen, thanks to her magical powers, which transforms into a sea of ice and incredible blue crystals!

There’s plenty of humor, too, when snowman Olaf dreams of sun and beach in his song En été , or when Kristoff and his beloved reindeer Sven perform Les rennes c’est mieux que les gens !

Guaranteed fun for this magnificent intergenerational show, where vocal performances are matched only by the prowess of the circus artists.

L’événement Show musical la Reine des Neiges sur glace 1&2 Épinal a été mis à jour le 2026-06-09 par OT EPINAL ET SA REGION