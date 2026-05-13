Showcase au musée, Musée d’art et d’histoire, Cholet

Showcase au musée Samedi 23 mai, 19h00 Musée d’art et d’histoire Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Depuis 2024, la classe M.A.O. du conservatoire du Choletais, avec ses élèves confirmés, propose un concert au coeur du Musée d’Art et du Musée d’Histoire de Cholet. Au programme cette année : électro, rap, chanson … et initiation M.A.O. pour rendre la musique et la culture accessibles à toutes et tous.

Initiation / découverte M.A.O.

> de 19h à 19h20 et de 20h30 à 20h50

Concert

> de 19h30 à 20h et de 21h à 21h30

Musée d’art et d’histoire 27 Avenue de l’Abreuvoir, 49300 Cholet, France Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire 0272772322 https://collections-musees.cholet.fr La Galerie d’Histoire retrace principalement les Guerres de Vendée qui, de 1793 à 1796, opposèrent les armées Catholiques et Royales aux forces Républicaines. Se détache particulièrement la Salle des Généraux Vendéens. Les diverses victoires, la Défaite de Cholet (17 octobre 1793) puis la Virée de Galerne, et plus tard, les soulèvements de 1815, et l’odyssée de la duchesse de Berry sont évoqués par des tableaux, des armes, des documents, des drapeaux. La galerie d’Art propose un choix d’œuvres du XVIIIe et du XIXe siècles, illustrant les thèmes mythologiques, historiques, religieux, le paysage, ou le portrait. La peinture du XXe siècle propose un panorama de l’abstraction géométrique, depuis le Cubisme jusqu’à nos jours, avec des œuvres qui illustrent une des tendances artistiques majeures de notre époque. En bus : Lignes 1-2-3-4-5-6, arrêt Hôtel de ville. Stationnement sur le parking des Halles.

Depuis 2024, la classe M.A.O. du conservatoire du Choletais, avec ses élèves confirmés, propose un concert au coeur du Musée d’Art et du Musée d’Histoire de Cholet. Au programme cette année : rap, … …

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