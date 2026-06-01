Si couture rimait avec lecture La Ferté-Bernard
Si couture rimait avec lecture La Ferté-Bernard mercredi 17 juin 2026.
La Ferté-Bernard
Si couture rimait avec lecture
Le BienVelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Avec Peggy et Danièle 6 personnes max sur inscription
Vous avez déjà utilisé une machine à coudre ? Pour offrir ou pour vous-même, réalisez un protège-livre. Venez avec vos chutes de tissus préférés, vos tissus à upcycler, votre machine à coudre si vous en avez une et vous repartirez avec un bel accessoire personnalisé. .
Le BienVelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Si couture rimait avec lecture La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-06-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
À voir aussi à La Ferté-Bernard (Sarthe)
- Dictée collective La Ferté-Bernard 10 juin 2026
- AFTERWORK RBO La Ferté-Bernard 11 juin 2026
- Féria V&B 2026 La Ferté-Bernard 12 juin 2026
- Soirée Mousse La Ferté-Bernard 12 juin 2026
- Quizz musical La Ferté-Bernard 12 juin 2026