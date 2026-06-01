Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Si couture rimait avec lecture La Ferté-Bernard

Si couture rimait avec lecture La Ferté-Bernard mercredi 17 juin 2026.

Adresse : Le BienVelue, Galerie Carnot

Ville : 72400 La Ferté-Bernard

Département : Sarthe

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

La Ferté-Bernard

Si couture rimait avec lecture

Le BienVelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:30:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Avec Peggy et Danièle 6 personnes max sur inscription
Vous avez déjà utilisé une machine à coudre ? Pour offrir ou pour vous-même, réalisez un protège-livre. Venez avec vos chutes de tissus préférés, vos tissus à upcycler, votre machine à coudre si vous en avez une et vous repartirez avec un bel accessoire personnalisé.   .

Le BienVelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire   cafeassolfb@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Si couture rimait avec lecture La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-06-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

À voir aussi à La Ferté-Bernard (Sarthe)