Si j’étais archéologue, Musée Archéologique, Strasbourg

Si j’étais archéologue 13 et 14 juin Musée Archéologique Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Enfilez un casque et un gilet de sécurité, prenez truelles et pioches ou montez dans une pelle mécanique pour vous mettre dans la peau d’un archéologue le temps d’une photo !

Musée Archéologique 2 Place du Château, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368985000 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-archeologique Collections néolithiques présentant l’ensemble des civilisations entre – 5800 et -2000 ; collections de protohistoire : Ages du Bronze et du Fer ; très importante section gallo-romaine ; collections mérovingiennes. Bus 10 – arrêt Corbeau Bus 14 et 24 – arrêt Ancienne Douane Tram A ou D – arrêt Langstross – Grand’Rue

Enfilez un casque et un gilet de sécurité, prenez truelles et pioches ou montez dans une pelle mécanique pour vous mettre dans la peau d’un archéologue le temps d’une photo !

Musées de la Ville de Strasbourg©