Si me ves ir con todo, es porque a la noche lloro • Performance de Baby Volcano La Maison des Métallos Paris mercredi 13 janvier 2027.

Baby Volcano a développé pour la scène un univers intensément organique où le corps devient matière, langage et instrument. Puisant dans ses entrailles et dans notre époque une énergie unique, elle explore les paradoxes contemporains et revendique une manière brute et sincère de faire son art. Elle transforme ses luttes intérieures et nos chaos collectifs en un temps de partage lumineux.

Dans un dispositif immersif, et à travers un rapport physique au son, elle façonne avec son équipe une expérience intense où la musique et la performance se rencontrent pour donner naissance à une poésie incarnée, viscérale, à la fois intime et puissante. Ici, le son se ressent autant qu’il s’écoute, les corps vibrent ensemble et la fête devient un cri de joie face au tumulte du monde.

Une comédie musicale punk où l’émotion devient énergie et la fête un acte de résistance. Dans ce tourbillon profondément vivant, Baby Volcano célèbre la puissance d’être ensemble — parce qu’au cœur de la tempête, danser à plein volume reste encore la plus belle façon de tenir debout.

Du mercredi 13 janvier 2027 au vendredi 15 janvier 2027 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 20h30 à 21h40

payant

Tarif plein｜25€

Tarif réduit 1｜15€

Tarif réduit 2｜10€

Certaines lumières stroboscopiques peuvent affecter les personnes épileptiques et/ou photosensibles

En partenariat avec le Centre Culturel Suisse

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-13T21:30:00+01:00

fin : 2027-01-15T22:40:00+01:00

Date(s) : 2027-01-13T20:30:00+02:00_2027-01-13T21:40:00+02:00;2027-01-14T20:30:00+02:00_2027-01-14T21:40:00+02:00;2027-01-15T20:30:00+02:00_2027-01-15T21:40:00+02:00

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

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