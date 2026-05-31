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« Sibylline » de Léo Lérus Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

« Sibylline » de Léo Lérus Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

« Sibylline » de Léo Lérus Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris mercredi 31 mars 2027.

Lieu : Chaillot - Théâtre national de la Danse

Adresse : 1, place du Trocadéro et du 11 novembre

Ville : 75016 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 31 mars 2027

Fin : samedi 3 avril 2027

Tarif : <p>De 17 à 42 euros.</p>

Avec Sibylline, le chorégraphe guadeloupéen Léo Lérus invite neuf interprètes à explorer la mémoire vive de la Caraïbe. Entre rythmes créoles et danse contemporaine, cette création s’inspire d’un proverbe profond pour interroger ce qui se transmet dans l’ombre.

Durée : 55 min

Catégorie :

  • Danse
  • Création
  • Dès 10 ans
  • Artiste associée à Chaillot – Théâtre national de la Danse
  • Séance avec audiodescription : le samedi 3 avril 2026 à 17h
  • Rencontrez les artistes à l’issue de la représentation : le vendredi 2 avril

Et si nos héritages n’étaient pas des vestiges, mais des souffles pour l’avenir ?
Du mercredi 31 mars 2027 au samedi 03 avril 2027 :
samedi
de 17h00 à 18h00
mercredi, jeudi, vendredi
de 19h30 à 20h30
payant

De 17 à 42 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-03-31T22:30:00+02:00
fin : 2027-04-03T21:00:00+02:00
Date(s) : 2027-03-31T19:30:00+02:00_2027-03-31T20:30:00+02:00;2027-04-01T19:30:00+02:00_2027-04-01T20:30:00+02:00;2027-04-02T19:30:00+02:00_2027-04-02T20:30:00+02:00;2027-04-03T17:00:00+02:00_2027-04-03T18:00:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre  75016 Paris
https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/sibylline-leo-lerus +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot


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