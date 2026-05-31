Avec Sibylline, le chorégraphe guadeloupéen Léo Lérus invite neuf interprètes à explorer la mémoire vive de la Caraïbe. Entre rythmes créoles et danse contemporaine, cette création s’inspire d’un proverbe profond pour interroger ce qui se transmet dans l’ombre.

Durée : 55 min

Catégorie :

Danse

Création

Dès 10 ans

Artiste associée à Chaillot – Théâtre national de la Danse

Séance avec audiodescription : le samedi 3 avril 2026 à 17h

Rencontrez les artistes à l’issue de la représentation : le vendredi 2 avril

Et si nos héritages n’étaient pas des vestiges, mais des souffles pour l’avenir ?

Du mercredi 31 mars 2027 au samedi 03 avril 2027 :

samedi

de 17h00 à 18h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 19h30 à 20h30

payant

De 17 à 42 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-31T22:30:00+02:00

fin : 2027-04-03T21:00:00+02:00

Date(s) : 2027-03-31T19:30:00+02:00_2027-03-31T20:30:00+02:00;2027-04-01T19:30:00+02:00_2027-04-01T20:30:00+02:00;2027-04-02T19:30:00+02:00_2027-04-02T20:30:00+02:00;2027-04-03T17:00:00+02:00_2027-04-03T18:00:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/sibylline-leo-lerus +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



Afficher la carte du lieu Chaillot – Théâtre national de la Danse et trouvez le meilleur itinéraire

