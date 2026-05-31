« Sibylline » de Léo Lérus Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris
« Sibylline » de Léo Lérus Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris mercredi 31 mars 2027.
Avec Sibylline, le chorégraphe guadeloupéen Léo Lérus invite neuf interprètes à explorer la mémoire vive de la Caraïbe. Entre rythmes créoles et danse contemporaine, cette création s’inspire d’un proverbe profond pour interroger ce qui se transmet dans l’ombre.
Durée : 55 min
Catégorie :
- Danse
- Création
- Dès 10 ans
- Artiste associée à Chaillot – Théâtre national de la Danse
- Séance avec audiodescription : le samedi 3 avril 2026 à 17h
- Rencontrez les artistes à l’issue de la représentation : le vendredi 2 avril
Et si nos héritages n’étaient pas des vestiges, mais des souffles pour l’avenir ?
Du mercredi 31 mars 2027 au samedi 03 avril 2027 :
samedi
de 17h00 à 18h00
mercredi, jeudi, vendredi
de 19h30 à 20h30
payant
De 17 à 42 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-03-31T22:30:00+02:00
fin : 2027-04-03T21:00:00+02:00
Date(s) : 2027-03-31T19:30:00+02:00_2027-03-31T20:30:00+02:00;2027-04-01T19:30:00+02:00_2027-04-01T20:30:00+02:00;2027-04-02T19:30:00+02:00_2027-04-02T20:30:00+02:00;2027-04-03T17:00:00+02:00_2027-04-03T18:00:00+02:00
Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris
https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/sibylline-leo-lerus +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot
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