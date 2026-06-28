Son 13e album en tant qu’auteur-compositeur, qui vient couronner 30 ans de carrière, sortira le 18/09/2026 en digital et CD chez CSB Productions / L’Autre Distribution.

À noter également la parution d’un livre le 18 septembre 2026, comprenant paroles, traductions, partitions…

« Guellal Montréal » est un projet musical né de la rencontre entre les traditions berbères du nord-ouest algérien et les cultures autochtones du Québec. À travers cet album, Hocine Boukella, poursuit une recherche artistique entamée depuis plusieurs années autour du guellal, percussion ancestrale berbère, du melhoun, poésie chantée considérée comme l’un des ancêtres du raï, et des résonances possibles entre ces héritages et les spiritualités amérindiennes.

Distribution : Hocine BOUKELLA : chant et guitare ; Youssef BOUKELLA : basse et chœurs ; Abdenour DJEMAÏ : guitare et chœurs ; Maamoun DEHANE : batterie et chœurs.

Invité : Mehdi ASKEUR : guellal et choeurs.

L’album :

Le point de départ de cet album est le guellal, instrument central des musiques populaires oranaises. Avec ses basses profondes et ses frappes sèches, il accompagne depuis des siècles les chants du melhoun, cette poésie scandée portée par des chanteurs-poètes qui racontent le monde dans les cafés, les marchés et les fêtes populaires. Très jeune, la découverte de maîtres comme Cheikh Hamada a profondément marqué Hocine Boukella. Passionné de blues et de rock, il a immédiatement perçu une parenté entre le melhoun et le blues : une même intensité émotionnelle, une même façon de transformer la poésie en vibration.

Au fil de ses voyages au Québec, il a découvert les cultures autochtones à travers leurs musiques et surtout leur poésie. Les textes de Joséphine Bacon ou de Natasha Kanapé Fontaine ont fait naître chez lui une émotion proche de celle que qu’il avait ressentie face à la poésie berbère traditionnelle. Malgré la distance entre ces peuples, il a retrouvé une relation commune à la nature, à la mémoire et au vivant. C’est de cette intuition qu’est né Guellal Montréal : un dialogue entre langues, rythmes et imaginaires. Les chansons mêlent arabe, kabyle, français et anglais, et s’inspirent autant du melhoun que des textes autochtones traditionnels ou contemporains.

Pour porter ce projet, il a collaboré avec Tacfarinas Kichou, percussionniste et luthier québécois d’origine algérienne rencontré à Montréal. Passionné par les rythmes traditionnels du monde, Sidi Bémol a développé une approche singulière du guellal en concevant ses propres instruments et en y intégrant des influences contemporaines et amérindiennes.

Guellal Montréal est ainsi un album de transmission et de métissage, où les traditions dialoguent librement avec les sons d’aujourd’hui. Une traversée musicale entre l’Algérie et le Québec, entre mémoire ancestrale et création contemporaine.

Sidi Bémol, alias Hocine Boukella, présentera « Guellal Montréal » le vendredi 25 septembre 2026 sur la scène du Cabaret Sauvage (Paris, 19e), lors d’un concert de lancement.

Le vendredi 25 septembre 2026

de 19h00 à 22h30

payant Tarif normal : 26.25 EUR

Tarif early bird : 21 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T19:00:00+02:00_2026-09-25T22:30:00+02:00

Cabaret Sauvage 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

https://guellalmontreal.sidibemol.com/ https://www.facebook.com/cheikhsidibemol https://www.facebook.com/cheikhsidibemol



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