SIDO, Cité Internationale, Lyon

SIDO 16 et 17 septembre Cité Internationale Métropole de Lyon

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T09:00:00+02:00 – 2026-09-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T09:00:00+02:00 – 2026-09-17T18:00:00+02:00

De la donnée terrain à la performance déployable

SIDO Lyon, l’événement phare de la convergence des technologies IoT, IA, XR et Robotique, vous donne RDV les 16 et 17 Septembre 2026 à la Cité Internationale. Cette nouvelle édition s’annonce riche en découvertes et en échanges, témoignant de la vitalité d’un écosystème en constante évolution.

RDV clef dans le calendrier des décideurs, SIDO accompagne les entreprises dans leurs projets de digitalisation depuis 2015. Des briques innovantes aux solutions complètes et clef-en-mains, toute la chaîne de valeur est représentée.

Situé au cœur de la métropole de Lyon et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,1ère région industrielle et 2ème région économique de France, SIDO bénéficie d’un tissu industriel puissant et varié : Métallurgie, Plasturgie, Chimie, Électronique, Industrie Pharmaceutique, Agroalimentaire, Textile, Machines et équipements…

1 badge offert = Exposition + Conférences + Networking pour tous les professionnels !

Cité Internationale Cité Internationale Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.sido-lyon.com »}]

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