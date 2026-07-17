Sieste contée autour d’une œuvre d’art, Bibliothèque Guillaume Apollinaire, Pontoise
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Guillaume Apollinaire · Pontoise
Informations pratiques
Sieste contée autour d’une œuvre d’art Samedi 19 septembre, 16h00 Bibliothèque Guillaume Apollinaire Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Laissez-vous emporter en famille dans l’univers d’une œuvre d’art, dont les formes et les couleurs deviennent le point de départ d’un récit imaginaire, inspiré de la collection « Pont des Arts » de l’éditeur « L’Élan vert ».
Samedi uniquement à 16h.
À partir de 6 ans.
Nombre de places limitées.
Inscription au 01 34 25 04 25
Accès : 14 Rue Alexandre Prachay, 95300 Pontoise
Bibliothèque Guillaume Apollinaire 14 Rue Alexandre Prachay, 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 01 34 25 04 25 https://ville-pontoise.fr/la-mediatheque-guillaume-apollinaire [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 25 04 25 »}] La médiathèque Guillaume-Apollinaire est située dans un ancien hôtel particulier, en plein centre ville de Pontoise. La médiathèque accueille diverses animations (contes, concerts, expositions…).
Atelier
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