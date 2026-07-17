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Sieste contée autour d’une œuvre d’art, Bibliothèque Guillaume Apollinaire, Pontoise

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Guillaume Apollinaire · Pontoise

Sieste contée autour d’une œuvre d’art, Bibliothèque Guillaume Apollinaire, Pontoise

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Guillaume Apollinaire
Adresse
14 Rue Alexandre Prachay, 95300 Pontoise
Ville
95300 Pontoise
Département
Val-d'Oise

Sieste contée autour d’une œuvre d’art Samedi 19 septembre, 16h00 Bibliothèque Guillaume Apollinaire Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Laissez-vous emporter en famille dans l’univers d’une œuvre d’art, dont les formes et les couleurs deviennent le point de départ d’un récit imaginaire, inspiré de la collection « Pont des Arts » de l’éditeur « L’Élan vert ».
Samedi uniquement à 16h.
À partir de 6 ans.
Nombre de places limitées.
Inscription au 01 34 25 04 25
Accès : 14 Rue Alexandre Prachay, 95300 Pontoise

Bibliothèque Guillaume Apollinaire 14 Rue Alexandre Prachay, 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 01 34 25 04 25 https://ville-pontoise.fr/la-mediatheque-guillaume-apollinaire [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 25 04 25 »}] La médiathèque Guillaume-Apollinaire est située dans un ancien hôtel particulier, en plein centre ville de Pontoise. La médiathèque accueille diverses animations (contes, concerts, expositions…).
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