Sieste contée autour d’une œuvre d’art, Bibliothèque Guillaume Apollinaire, Pontoise

Informations pratiques

Sieste contée autour d’une œuvre d’art Samedi 19 septembre, 16h00 Bibliothèque Guillaume Apollinaire Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Laissez-vous emporter en famille dans l’univers d’une œuvre d’art, dont les formes et les couleurs deviennent le point de départ d’un récit imaginaire, inspiré de la collection « Pont des Arts » de l’éditeur « L’Élan vert ».

Samedi uniquement à 16h.

À partir de 6 ans.

Nombre de places limitées.

Inscription au 01 34 25 04 25

Accès : 14 Rue Alexandre Prachay, 95300 Pontoise

Bibliothèque Guillaume Apollinaire 14 Rue Alexandre Prachay, 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 01 34 25 04 25 https://ville-pontoise.fr/la-mediatheque-guillaume-apollinaire [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 25 04 25 »}] La médiathèque Guillaume-Apollinaire est située dans un ancien hôtel particulier, en plein centre ville de Pontoise. La médiathèque accueille diverses animations (contes, concerts, expositions…).

Atelier

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