Sieste Littéraire Médiathèque de Cognac Cognac

Informations pratiques

Cognac

Sieste Littéraire

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Laissez-vous transporter par une sélection de poèmes qui célèbrent toute la beauté, la lumière et la douceur de l’été.

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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English : Literary Nap

Let yourself be swept away by a selection of poems that celebrate all the beauty, light, and gentleness of summer.

L’événement Sieste Littéraire Cognac a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac