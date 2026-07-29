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Sieste Littéraire Médiathèque de Cognac Cognac

vendredi 25 septembre 2026 · Médiathèque de Cognac · Cognac

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Médiathèque de Cognac
Adresse
10 rue du minage
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif

Cognac

Sieste Littéraire

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Laissez-vous transporter par une sélection de poèmes qui célèbrent toute la beauté, la lumière et la douceur de l’été.
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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50  bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English : Literary Nap

Let yourself be swept away by a selection of poems that celebrate all the beauty, light, and gentleness of summer.

L’événement Sieste Littéraire Cognac a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac

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