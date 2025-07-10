Sieste musicale à la Manu La Manu Jardin du Directeur Châtellerault mercredi 8 juillet 2026.

Châtellerault

Sieste musicale à la Manu

La Manu Jardin du Directeur Allée du jardin du Directeur Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-22 15:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-08-06 2026-08-20

Laissez-vous bercer par les douces vibrations de la harpe bleue de Sylvie lors d’une sieste musicale hors du temps.

Dans un cadre paisible et enveloppant, allongez-vous, fermez les yeux, et abandonnez-vous à un voyage intérieur guidé par les sonorités cristallines et apaisantes de cet instrument ancestral.

Entre éveil et sommeil, ce moment de détente profonde invite à la rêverie, au lâcher-prise et à l’écoute de soi. Une expérience sensorielle unique, à la croisée de la musique et du bien-être.

Repli prévu en cas de mauvais temps. .

La Manu Jardin du Directeur Allée du jardin du Directeur Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Sieste musicale à la Manu

L’événement Sieste musicale à la Manu Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne