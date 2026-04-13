Sieste musicale avec Mona Kazu, Ferme familiale Gustave Courbet, Flagey

Sieste musicale avec Mona Kazu Dimanche 7 juin, 14h00 Ferme familiale Gustave Courbet Doubs

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

La ferme Courbet vous propose un moment musical suspendu, avec des morceaux calmes, doux, et des ambiances sonores teintées de nappes de guitares, de piano et de voix, propices à la rêverie et à la détente.

Cette sieste musicale se joue aussi bien en intérieur qu’en extérieur, dans des cours, des parcs, des squares, au bord de l’eau… Vous pourrez vous asseoir sur des fauteuils, sur le mobilier urbain ou vous allonger dans l’herbe ou sur des transats pour vous relaxer, accompagné par la musique de Mona Kazu.

Entre tension sonique et onde mystique, l’univers de Mona Kazu puise son inspiration dans la noise, le jazz, l’indie rock, la coldwave… avec pour fil conducteur une voix habitée aux multiples facettes.

Ferme familiale Gustave Courbet 28 Grande Rue, 25330 Flagey Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « fermecourbet@doubs.fr »}] Cette ancienne ferme de Régis Courbet, père du maître peintre d’Ornans, est aujourd’hui un lieu d’expositions temporaires, de concerts, de conférences, de théâtre, d’ateliers d’art plastique, d’activité jardin et de plein air. Vous pourrez vous rafraîchir au café de Juliette ou en apprendre plus sur le maître du réalisme en peinture. Parking sur place | Lieu accessible pour les personnes à mobilité réduite | Entrée gratuite.

La ferme Courbet vous propose un moment musical suspendu, avec des morceaux calmes, doux, et des ambiances sonores teintées de nappes de guitares, de piano et de voix, propices à la rêverie et à la …

© Jérôme Sevrette